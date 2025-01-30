Сергей Левкович провёл личный приём граждан в Витебске
Благоустройство, предоставление озера в аренду, несогласие с судебным постановлением о выселении – широкий спектр вопросов на личном приеме граждан рассмотрел 30 января помощник Президента – инспектор по Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К Сергею Левковичу обратились жители областного центра, Витебского и Городокского районов.
Индивидуальный предприниматель Андрей Абрамович на протяжении семи лет оказывает услуги отдыха на озере Полонское, что в нескольких километрах от Витебска. За это время он привел пляж в идеальное состояние. Очистил дно водоема, убрал строительный мусор, установил беседки. Однако озеро решили отдать в аренду частнику для рыболовства. О комфортном отдыхе местным жителям пришлось бы забыть, если бы не обращение к представителям власти.
Сергей Левкович, помощник Президента Беларуси – инспектор по Витебской области:
Если озеро заросло, мы понимаем, что оно на отшибе зарастает, погибает, то, может, и надо такое озеро отдать. Но если оно в порядке, зачем трогать это озеро?
Андрей Абрамович, индивидуальный предприниматель:
Это озеро хотели передать в частную фирму, которая хотела ограничить доступ к этому озеру, но благодаря твердой позиции Левковича Сергея Викторовича это озеро оставили за предпринимателями и городом. Доступ на него сохраняется бесплатный.
Витебчанка пожаловалась, что подвал ее дома периодически заливает водой. От такой же проблемы страдают и жители соседнего дома. Причина – в объекте общепита, из-за которого и забивается канализация. Для местных властей вопрос не новый. Уже начали проводить комплекс работ. В целом в 2025 году в Витебске будут отремонтированы подвалы в 70 домах.
Сергей Левкович:
Системная работа в этом направлении начата. Запланированы определенные ресурсы для того, чтобы работать по ремонту инженерных сетей в части, касающейся подтопления подвалов в городе Витебске, в жилфонде. Поэтому те обращения, которые поступают, в том числе позволяют местным органам власти принимать некие системные решения, для этого планировать соответствующие бюджетные ресурсы, чтобы решать вопрос комплексно.
Большинство вопросов, с которыми приходят жители, уже достаточно серьезно проработаны местными властями. Решения будут приняты абсолютно по каждому обращению.