Сергей Левкович провёл личный приём граждан в Витебске

Благоустройство, предоставление озера в аренду, несогласие с судебным постановлением о выселении – широкий спектр вопросов на личном приеме граждан рассмотрел 30 января помощник Президента – инспектор по Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К Сергею Левковичу обратились жители областного центра, Витебского и Городокского районов.

Индивидуальный предприниматель Андрей Абрамович на протяжении семи лет оказывает услуги отдыха на озере Полонское, что в нескольких километрах от Витебска. За это время он привел пляж в идеальное состояние. Очистил дно водоема, убрал строительный мусор, установил беседки. Однако озеро решили отдать в аренду частнику для рыболовства. О комфортном отдыхе местным жителям пришлось бы забыть, если бы не обращение к представителям власти.

Сергей Левкович, помощник Президента Беларуси – инспектор по Витебской области:

Если озеро заросло, мы понимаем, что оно на отшибе зарастает, погибает, то, может, и надо такое озеро отдать. Но если оно в порядке, зачем трогать это озеро?

Андрей Абрамович, индивидуальный предприниматель:

Это озеро хотели передать в частную фирму, которая хотела ограничить доступ к этому озеру, но благодаря твердой позиции Левковича Сергея Викторовича это озеро оставили за предпринимателями и городом. Доступ на него сохраняется бесплатный. Витебчанка пожаловалась, что подвал ее дома периодически заливает водой. От такой же проблемы страдают и жители соседнего дома. Причина – в объекте общепита, из-за которого и забивается канализация. Для местных властей вопрос не новый. Уже начали проводить комплекс работ. В целом в 2025 году в Витебске будут отремонтированы подвалы в 70 домах.