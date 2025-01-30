В чем отличие благодарности от взятки? Как не нарушить закон, объяснила юрист

Тема ток-шоу «Точки над «i» – «Спасибо до добра доводит». Поговорим сегодня о том, как благодарность в корне способна изменить всю нашу жизнь. Есть такая категория людей, которая всю жизнь чем-то недовольна и считает, что чего-то в жизни им недодали. Родительской любви, внимания от противоположного пола, на работе постоянно ущемляют, дети не уважают. При этом эти люди не то чтобы плохо живут, возможно, они даже живут лучше, чем остальные, но постоянно чем-то не удовлетворены. Кажется, беда таких людей просто в том, что стоит банально сказать «спасибо» за что-то. Вот и все. Но почему-то не все этим пользуются. А ведь благодарность даёт энергию успеха, когда ты знаешь, как сказать это простое, но волшебное слово «спасибо» и, главное, когда сказать.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу: Я сейчас задумалась о благодарности в денежном эквиваленте или о благодарности в качестве подарка, когда мы стремимся поблагодарить таким образом какого-то специалиста. Особенно в советские времена очень было важно, например, прийти на прием к доктору и принести с тобой как минимум коробочку конфет. Но тут с точки зрения законодательства сейчас могут возникать вопросы, верно? Что можно дарить человеку, который где-то на должности, на посту, сейчас на рабочем месте находится, а мы просто хотим выразить свою признательность? Или ничего нельзя?

Алена Матиевич, основатель и руководитель юридической компании:

Не сейчас, это было всегда. Да, закон у нас пертурбации всякие вел, но было это давно, сейчас немножко изменилось в плане сумм, но все осталось по-прежнему. Наверное, каждый из этой студии, каждый человек, был такой случай, когда мы все хотели что-то подарить на какой-то праздник определенному лицу за то, что он хорошо выполнил свою работу. Но в соответствии с нашим законодательством на сегодня это может быть расценено как взяточничество. И в соответствии со статьей 431 Уголовного кодекса за это предусмотрена уголовная ответственность. Сейчас остается самый главный вопрос: где эта тонкая грань между подарком и взяточничеством. Очень коротко, как регламентирует законодатель в нашей республике, что такое подарок. Подарок – это какая-то безвозмездная вещь даром, которой даритель одаряет какое-то лицо. Вообще формат дарения у нас предусматривает вся глава 32-я Гражданского кодекса. И главный признак дарения это что? Безвозмездность. Но когда подарок превращается уже непосредственно во взяточничество? Это все случаи, которые предусматривает статья 430 Уголовного кодекса, их всего три. Я вам сейчас их расскажу. Первый случай, когда такой подарок дарится должностному лицу только с целью его положения служебного. Второе. В случае какого-то попустительства либо, наоборот, покровительства, либо благоприятного решения вопроса, входящего в компетенцию должностного лица – это второе. И третье – это когда это должностное лицо после такого подарка не выполнило, либо выполнило какое-то действие, которое оно должно было или могло было выполнить в рамках своих служебных полномочий.