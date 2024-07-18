Головченко с официальным визитом в Никарагуа – подпишут контракты на 79 млн долларов

Беларусь и Никарагуа подпишут контракты на сумму 79 миллионов долларов. Сейчас правительственная делегация во главе с Романом Головченко с официальным визитом в Манагуа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повестка насыщенная. Ожидаются встречи в различных форматах, переговоры и подписание соглашений. Стороны нацелены усилить культурное и экономическое партнерство. Программу работы белорусской делегации в Манагуа откроет церемония возложения венка на площади Революции. Затем состоится встреча премьер-министра с советником президента по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Белорусов здесь ждут. Нам здесь приятно находиться, нам есть что предложить этой стране. Вы прекрасно знаете, что Никарагуа сейчас нарабатывает и прибавляет в экономическом развитии. Здесь есть ряд инфраструктурных проектов, которые важны даже не столько для региона Центральной Америки, сколько для всей планеты. Страна собирается капать новый канал. Как вы сами понимаете, там, где новый канал, там должна быть наша техника. Об этом говорил Роман Александрович вчера уже на предварительных переговорах. И об этом сегодня же будут продолжены переговоры в расширенном, узком кругу. А также будут проходить параллельно разговоры среди ведомств и задействованных с белорусской стороны учреждений и заводов.

Напомним, до официального визита в Никарагуа премьер-министр Беларуси посетил Венесуэлу и Кубу. Оттуда наша делегация уехала с внушительным портфелем договоренностей.