Уборочная на контроле профсоюзов – что проверяют защитники прав рабочих?

В Минской области продолжается уборочная кампания. С учетом рапса аграрии региона собрали свыше 515 тысяч тонн зерна. Повышенное внимание к жатве и со стороны профсоюзов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Отсюда ежедневные рейды. Чтобы борьба за урожай была безопасной, особое внимание вопросам охраны труда. Как обстоят дела в Солигорском районе, узнала наш корреспондент Дарья Авсюк.

Проверка условий труда, размер заработной платы. На эти и другие насущные вопросы профсоюзы обращают пристальное внимание и проводят ежедневные рейды. На этот раз посетили сельхозпредприятие «Солигорский райагросервис». Под страду здесь отведено свыше 1 600 гектаров. Уже убрали озимый рапс и ячмень.

Дарья Авсюк, корреспондент:

Сейчас в хозяйстве «Солигорский райагросервис» убирают рожь. Под эту культуру здесь отведено почти 300 гектаров. Урожайность на данный момент составляет 30 центнеров с гектара. Техника в поле весь световой день.

Работа работой, а обед по расписанию. И в этом хозяйстве условия соблюдают. Для стражей полей организовано двухразовое питание. Пищу привозят в специальных контейнерах. В меню – салат, суп, гарнир и мясо. В каждой машине в обязательном порядке есть раскладной стол и стулья, приборы и средства личной гигиены.