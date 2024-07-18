«Минскзеленстрой» отмечает 90-летие – лучших сотрудников наградили в честь юбилея

«Минскзеленстрой» отмечает 90-летие. Поздравить работников предприятия с юбилеем и поблагодарить за их нелегкий труд приехало руководство города и профильного ведомства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В честь знаковой даты наградили 60 лучших сотрудников предприятия. Это руководители, мастера и рабочие зеленого хозяйства. Ежедневно они занимаются устройством газонов, созданием новых оригинальных и красочных цветников, а также посадкой деревьев и кустарников. Благодаря им столица преображается и становится еще более привлекательной.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды: В 2023 году всего на территории страны было высажено 347 тысяч деревьев, из которых 14 % – это Минск. В 2023 году было высажено фактически полмиллиона кустарников, из которых 68 % – это Минск.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

В зеленстрое работает порядка 70 % женщин. И тот опыт, и та внимательность, скрупулезность, с которой подходит женщина к любому своему жилищу (а город Минск – это тоже один наш большой дом), говорит о том, что эти женщины, которые работают в нашем предприятии, это самые аккуратные и самые главные, самые важные женщины нашего города.

Только за 2024 год работниками зеленстроя высажено 11 тысяч деревьев, порядка 70 тысяч кустарников и почти столько же цветов.