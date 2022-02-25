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Лукашенко снова в красной зоне. Президент посещает МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии

25 февраля 2022 07:25
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Новости Беларуси. Утро пятницы 25 февраля в графике Президента посвящено теме здравоохранения. Александр Лукашенко посещает Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко снова в красной зоне. Президент посещает МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии -1

Глава государства знакомится с работой центра, где кроме профильных операций оказывают помощь больным коронавирусом. Здесь ставят на ноги самых тяжелых пациентов с COVID-19. Красную зону, а также отделения анестезиологии и реанимации посетит Президент.  

Мягче перенесли нагрузку. Как работает МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии в условиях коронавируса – читайте здесь.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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