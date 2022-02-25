Лукашенко снова в красной зоне. Президент посещает МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии

Новости Беларуси. Утро пятницы 25 февраля в графике Президента посвящено теме здравоохранения. Александр Лукашенко посещает Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства знакомится с работой центра, где кроме профильных операций оказывают помощь больным коронавирусом. Здесь ставят на ноги самых тяжелых пациентов с COVID-19. Красную зону, а также отделения анестезиологии и реанимации посетит Президент.