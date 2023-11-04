Головченко на запуске объездного пути в Гродно: «Страна будет с хорошими дорогами, это точно»

Протяженность построенного участка почти два километра. Это достаточно сложный и важный элемент будущего городского кольца. Двухуровневая транспортная развязка проходит через трассу Гродно – Озеры и железную дорогу. Кроме того, объект находится рядом с промышленным гигантом, предприятием «Гродно Азот», в связи с чем пришлось переносить много коммуникаций. Тем не менее сроки сдачи объекта по сравнению с нормативными были сокращены в четыре раза – вместо 20 месяцев строители работали пять с половиной.

Вадим Бондарев, генеральный директор дорожно-строительного треста № 6:

Чтобы мы приступили непосредственно к возведению земполотна, нужно было перенести кучу коммуникаций. Это сети связей, канализации, водопровод. На данном объекте устроено четыре искусственных сооружения: это два спаренных путепровода, подземный пешеходный переход, гофрированный туннель.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Сейчас едут по новой дороге, вроде как так оно и должно быть. А когда стояли в пробках и тряслись на колдобинах, то у всех была масса негатива. А потом как кто-то волшебной палочкой махнул, и стала хорошей дорога. Конечно, палочкой никто не махнул, это напряженный труд и финансистов, которые изыскивают источники, и дорожников, поэтому будем строить. Страна будет с хорошими дорогами, это точно.