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Как построить жильё дешевле и где в Беларуси открыли новые соцобъекты? Анонс ток-шоу «Большой город»

04 ноября 2023 12:19
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Беларусь – одна из немногих стран постсоветского пространства, где отмечают общегосударственный праздник – День Октябрьской революции. Мы сохранили эту историческую дату и добавили в нее современные традиции.

Одна из них – открытие значимых объектов: школ, детских садов, общежитий и спортивных сооружений, что говорит о социальной направленности государственной политики. Эту тему обсудят участники ток-шоу «Большой город» в эфире СТВ 5 ноября в 10 утра.

Как построить жильё дешевле и где в Беларуси открыли новые соцобъекты? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Новые квадратные метры столицы: от жилья до архитектурных достопримечательностей.

Как построить жильё дешевле и где в Беларуси открыли новые соцобъекты? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Архитектуре отводится значительная роль в формировании городской среды.

Как сделать стройку менее затратной, ускорить процессы, соблюсти все требования по качеству и улучшить комфорт проживания?

Как построить жильё дешевле и где в Беларуси открыли новые соцобъекты? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Это обеспечит снижение сроков строительства, удешевление стоимости.

Как построить жильё дешевле и где в Беларуси открыли новые соцобъекты? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Череда громких открытий. Где в канун Дня Октябрьской революции перерезали ленточку и вручали символичные ключи?

Как построить жильё дешевле и где в Беларуси открыли новые соцобъекты? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Это большая радость, гордость. И самое главное – вопросы здесь продуманы очень серьезно по безопасности.

Как построить жильё дешевле и где в Беларуси открыли новые соцобъекты? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Открываем и новую рубрику – «Выполняем обещания». Лучшие достижения за время депутатской деятельности в Мингорсовете.

Как построить жильё дешевле и где в Беларуси открыли новые соцобъекты? Анонс ток-шоу «Большой город»-19

Это желание помочь, самое главное. Чтобы люди были с эмпатией, с любовью к другим людям.

И почему советское прошлое так актуально для современных школьников? Кто шагает дружно в ряд – смотрите в видео.

Все лучшее из нашей истории остается с нами. Строим социальные объекты – строим наше будущее в «Большом городе». Воскресенье, 10:00.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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