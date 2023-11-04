Как построить жильё дешевле и где в Беларуси открыли новые соцобъекты? Анонс ток-шоу «Большой город»
Беларусь – одна из немногих стран постсоветского пространства, где отмечают общегосударственный праздник – День Октябрьской революции. Мы сохранили эту историческую дату и добавили в нее современные традиции.
Одна из них – открытие значимых объектов: школ, детских садов, общежитий и спортивных сооружений, что говорит о социальной направленности государственной политики. Эту тему обсудят участники ток-шоу «Большой город» в эфире СТВ 5 ноября в 10 утра.
Новые квадратные метры столицы: от жилья до архитектурных достопримечательностей.
Архитектуре отводится значительная роль в формировании городской среды.
Как сделать стройку менее затратной, ускорить процессы, соблюсти все требования по качеству и улучшить комфорт проживания?
Это обеспечит снижение сроков строительства, удешевление стоимости.
Череда громких открытий. Где в канун Дня Октябрьской революции перерезали ленточку и вручали символичные ключи?
Это большая радость, гордость. И самое главное – вопросы здесь продуманы очень серьезно по безопасности.
Открываем и новую рубрику – «Выполняем обещания». Лучшие достижения за время депутатской деятельности в Мингорсовете.
Это желание помочь, самое главное. Чтобы люди были с эмпатией, с любовью к другим людям.
И почему советское прошлое так актуально для современных школьников? Кто шагает дружно в ряд – смотрите в видео.
Все лучшее из нашей истории остается с нами. Строим социальные объекты – строим наше будущее в «Большом городе». Воскресенье, 10:00.