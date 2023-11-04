Как построить жильё дешевле и где в Беларуси открыли новые соцобъекты? Анонс ток-шоу «Большой город»

Беларусь – одна из немногих стран постсоветского пространства, где отмечают общегосударственный праздник – День Октябрьской революции. Мы сохранили эту историческую дату и добавили в нее современные традиции.

Одна из них – открытие значимых объектов: школ, детских садов, общежитий и спортивных сооружений, что говорит о социальной направленности государственной политики. Эту тему обсудят участники ток-шоу «Большой город» в эфире СТВ 5 ноября в 10 утра.