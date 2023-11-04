Международный форум добровольческих спасательных, кинологических и поисковых отрядов открылся в Минской области

Он собрал представителей всех регионов страны и команды из России. Основная цель масштабной встречи – обмен опытом. Поиск в лесу, в городе и по следу – разработаны разные направления. Участники побывают на теоретических занятиях, также проявят себя и в практике.

Сергей Ковган, руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел»: Зарегистрировано 19 отрядов, 10 из них с территории Российской Федерации и 9 отрядов из Республики Беларусь, которые у нас есть и оказывают помощь по всем областям. Здесь нет сторонних людей, сюда приглашены люди, которые уже имеют непосредственное отношение к поиску пропавших. И одна из основных тем – это раскрыть, дополнить и усилить знания всех участников.

Дмитрий Второв, президент фонда «Поиск пропавших детей» (Россия):

Форум – возможность обменяться тем опытом, который каждая организация имеет. Потому что есть специфика работы: это и городские поиски, и лесные. Если говорить о Москве, это 15-миллионный город, мегаполис, поэтому те компетенции, которые мы наработали за долгие годы, в нашем случае это 15 лет, мы готовы этот опыт передать, делиться с нашими коллегами, чтобы быть еще более эффективными, чтобы больше находить пропавших и возвращать их домой живыми.

К слову, это первый международный формат форума. Вся программа рассчитана на три дня.