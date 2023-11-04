В Гродно открыли новую поликлинику – Дмитрий Пиневич об оснащении объекта

Новости Беларуси. Сегодня, 4 ноября, в Гродно в молодом микрорайоне Ольшанка открыли новую поликлинику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней будут принимать онкологи и психотерапевты, реабилитологи и кардиологи.

Клинико-диагностическая лаборатория и кабинеты функциональной диагностики помогут вовремя и точно поставить диагноз. Обслуживать новая поликлиника будет более 20 тысяч жителей микрорайона. В штате поликлиники 225 человек, из них пятая часть – сотрудники с высшим медицинским образованием.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Немаловажно, что в одном здании размещается детская поликлиника, взрослая поликлиника, подстанция скорой медицинской помощи. Это позволяет сконцентрировать ресурсы, безусловно, кадровые ресурсы разные – педиатры и врачи общей практики. Вместе с тем материально-техническая база, диагностическая оборона, реабилитация могут использоваться в полном объеме, как и лабораторная служба. То есть показано наиболее эффективное использование возможностей кадровых ресурсов и, безусловно, материальных ресурсов.

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На возведение поликлиники было затрачено около 28 миллионов рублей. Почти в пять миллионов обошлось приобретение медицинского оборудования.