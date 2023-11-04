Прямой эфир

В Гродно открыли новую поликлинику – Дмитрий Пиневич об оснащении объекта

04 ноября 2023 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня, 4 ноября, в Гродно в молодом микрорайоне Ольшанка открыли новую поликлинику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней будут принимать онкологи и психотерапевты, реабилитологи и кардиологи.

В Гродно открыли новую поликлинику – Дмитрий Пиневич об оснащении объекта-1

Клинико-диагностическая лаборатория и кабинеты функциональной диагностики помогут вовремя и точно поставить диагноз. Обслуживать новая поликлиника будет более 20 тысяч жителей микрорайона. В штате поликлиники 225 человек, из них пятая часть – сотрудники с высшим медицинским образованием.

В Гродно открыли новую поликлинику – Дмитрий Пиневич об оснащении объекта-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Немаловажно, что в одном здании размещается детская поликлиника, взрослая поликлиника, подстанция скорой медицинской помощи. Это позволяет сконцентрировать ресурсы, безусловно, кадровые ресурсы разные – педиатры и врачи общей практики. Вместе с тем материально-техническая база, диагностическая оборона, реабилитация могут использоваться в полном объеме, как и лабораторная служба. То есть показано наиболее эффективное использование возможностей кадровых ресурсов и, безусловно, материальных ресурсов.

Головченко на запуске объездного пути в Гродно: «Страна будет с хорошими дорогами, это точно». Подробности.

На возведение поликлиники было затрачено около 28 миллионов рублей. Почти в пять миллионов обошлось приобретение медицинского оборудования.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как построить жильё дешевле и где в Беларуси открыли новые соцобъекты? Анонс ток-шоу «Большой город»
04 ноября 2023 12:19

Как построить жильё дешевле и где в Беларуси открыли новые соцобъекты? Анонс ток-шоу «Большой город»

Международный форум добровольческих спасательных, кинологических и поисковых отрядов открылся в Минской области
04 ноября 2023 10:39

Международный форум добровольческих спасательных, кинологических и поисковых отрядов открылся в Минской области

Лучшие достижения белорусской науки и промышленности представили в Москве на выставке «Россия»
04 ноября 2023 10:33

Лучшие достижения белорусской науки и промышленности представили в Москве на выставке «Россия»