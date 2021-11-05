Головченко на открытии участка трассы Р23: мы должны реконструировать более 500 км дорог до уровня первой категории

Новости Беларуси. Еще одно подтверждение того, что сегодня в приоритете для страны – комфортные условия жизни для белорусов и развитая инфраструктура для бизнеса. 5 ноября реконструированный участок автодороги от Слуцка до Солигорска открыл премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» а СТВ.

Трасса Р23 Минск – Микашевичи имеет большое значение. Это транспортная связующая для крупных промышленных производителей. Проект обошелся бюджету в 78 миллионов рублей. Дорожники чуть более чем за год провели реконструкцию 15 километров дороги, превратив ее в четырехполосную магистраль. Теперь она соответствует параметрам первой категории.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

В принципе работа по развитию дорожной сети, особенно магистральной, в Беларуси за прошедшие годы колоссальное сделано. В этой пятилетке темпы сбавлять мы не собираемся. Достаточно напряженные показатели утверждены. Но я напомню, что если мы за период действия прошлой программы, там было не полных пять лет, а с 2017 по 2020 год, реконструировали порядка 250 километров республиканских дорог до первой категории и возвели 2 000 погонных метров мостовых сооружений. То на эту пятилетку объемы в два раза выше. То есть мы должны реконструировать более 500 километров республиканских дорог до уровня первой категории и 7 000 погонных метров мостовых сооружений. Дороги – это кровеносные сосуды страны. Безусловно, они повышают не только комфорт и удобство. Это и скорость передвижения, что очень важно для логистики, это и инвестиционная привлекательность регионов, через которые проходят комфортные трассы.