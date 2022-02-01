Литва с 1 февраля прекращает транзит продукции «Беларуськалия»

Литва с этого дня, 1 февраля, прекращает транзит продукции «Беларуськалия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили в литовских железных дорогах, ни одна заявка на транспортировку в феврале не подтверждена.

Зато подтвержден ущерб, нанесенный экономике страны. Ежедневно через Литву проходило 6-7 поездов, которые перевозили около 5 тысяч тонн удобрений и приносили реальную прибыль. Прекращение транзита перекрыло финансовые потоки. В министерстве транспорта Литвы посчитали, что железные дороги могут потерять 70 миллионов евро, Клайпедский порт около 3 миллионов евро, а портовые компании и вовсе лишатся 11 миллионов евро. Плюс репутационные потери, сокращение рабочих мест и прочие издержки по одностороннему расторжению контракта. По грубым подсчетам полная остановка транзита может привести к серьезным потерям. Экономисты говорят о сумме в миллиард евро.