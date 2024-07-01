Головченко: люди, преданные своему делу, – основа благополучия нации

Люди, преданные своему делу, – основа благополучия нации, и Беларуси есть кем гордиться. Об этом заявил Роман Головченко, вручая государственные награды представителям различных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 июля во Дворце Республики собрались не только истинные профессионалы своего дела, но и настоящие патриоты, которые посвятили свою жизнь служению Родине. Каждый на своем рабочем месте. В Беларуси сегодня динамично развиваются экономика и промышленность, сельское хозяйство и здравоохранение, образование, наука и технологии, культура. Все это благодаря людям. Самоотверженным, честным, трудолюбивым.

Каждый из полусотни присутствующих в зале внес вклад в процветание Родины. И их труд по достоинству оценен государством. Медали «За трудовые заслуги», «За безупречную службу» нашли своих героев. Нечасто вручается награда «За спасенную жизнь». Сегодня именно такой день. Андрей Зданович, рискуя собой, вынес из огня 5-летнюю девочку. Но героем себя не считает. По словам Андрея, так поступил бы каждый.

Андрей Зданович, каменщик отдела по эксплуатации и ремонту жилфонда «Брестского ЖКХ»: У соседей снизу загорелась квартира. Я вышел на балкон, увидел, что оттуда дым идет, и побежал вниз. Дверь была открыта. Включил фонарик на телефоне, увидел детские ножки – заполз, вынес. Мыслей вообще никаких, просто достать. – Вы себя ощущаете героем? – Нет.

В числе награжденных представители сфер энергетики, статистики, юстиции, информации, лесного хозяйства, медики, спасатели, преподаватели, правоохранители и аграрии. И хотя чествовали сегодня отдельно взятых белорусов, каждый из них отметил, что таких результатов не достигнуть в одиночку. Награды – результат работы коллективов.

Премьер-министр подчеркнул, что успех и достижения не случайность, а итог упорного труда, настойчивости и любви к делу. А высокие государственные награды говорят о том, что присутствующие не только достигли значительных результатов в своей работе, но и стали примером для многих других.