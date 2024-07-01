Церемония вручения государственных наград проходит во Дворце Республики
Истинные профессионалы своего дела и настоящие патриоты. 1 июля во Дворце Республики собрались порядка полусотни выдающихся белорусов. Каждый, кто присутствует в зале, внес весомый вклад в развитие и процветание нашей страны в своей сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учителя, медики, правоохранители, спасатели и не только. Сегодня им вручают государственные награды. Это высшая благодарность за труд, талант, самоотдачу и преданность. Момент ответственный и волнительный. Каждый, кто ожидает вручения, отмечает, что таких результатов не достигнуть в одиночку.
Виктор Аверин, профессор кафедры экологической профилактической медицины Гомельского государственного медицинского университета:
Эта медаль не только одного какого-то человека, медаль коллектива. Хочу отметить, что моя деятельность в большей степени была связана с ликвидацией последствий катастрофы на ЧС. И наш Президент постоянно посещал эти территории, мне приходилось неоднократно ему докладывать по этим событиям. И насколько коллективы, имею в виду главу государства, правительство, органы власти на местах, наука, всегда тогда достигается успех.
Валерий Жандаров, председатель Шумилинской районной организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров»:
Это награда моей организации, которая является уже на протяжении нескольких лет, одной из лучших в республике и в Витебской области. Офицеры, которые отдают всю свою жизнь не только на службе, а в настоящее время, уже в приличном возрасте, идут к детям. Мы решаем все вопросы, чтобы именно поднять уровень знания детей в военно-патриотическом воспитании, духовном.
Почетная миссия вручать государственные награды и благодарности возложена на премьер-министра Беларуси.