Церемония вручения государственных наград проходит во Дворце Республики

Истинные профессионалы своего дела и настоящие патриоты. 1 июля во Дворце Республики собрались порядка полусотни выдающихся белорусов. Каждый, кто присутствует в зале, внес весомый вклад в развитие и процветание нашей страны в своей сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учителя, медики, правоохранители, спасатели и не только. Сегодня им вручают государственные награды. Это высшая благодарность за труд, талант, самоотдачу и преданность. Момент ответственный и волнительный. Каждый, кто ожидает вручения, отмечает, что таких результатов не достигнуть в одиночку.

Виктор Аверин, профессор кафедры экологической профилактической медицины Гомельского государственного медицинского университета:

Эта медаль не только одного какого-то человека, медаль коллектива. Хочу отметить, что моя деятельность в большей степени была связана с ликвидацией последствий катастрофы на ЧС. И наш Президент постоянно посещал эти территории, мне приходилось неоднократно ему докладывать по этим событиям. И насколько коллективы, имею в виду главу государства, правительство, органы власти на местах, наука, всегда тогда достигается успех.