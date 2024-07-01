Президент выразил соболезнования в связи со смертью Героя Беларуси Василия Ревяко

Печальная новость пришла из Гродненского района. Сегодня утром, 1 июля, не стало Героя Беларуси, заслуженного работника сельского хозяйства, председателя СПК «Прогресс-Вертелишки» Василия Ревяко. Он скоропостижно скончался в возрасте 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболезнования родным и близким Героя Беларуси направил Александр Лукашенко. Президент отметил, что Василий Афанасьевич – ярчайший пример доблестного труда и преданного служения Родине. Он останется в сердцах белорусов как человек, бесконечно влюбленный в сельское хозяйство. В непростые времена, в середине 1990-х, он возглавил сельхозпредприятие «Прогресс-Вертелишки» и смог не только приумножить его успехи, но и поднять планку культуры земледелия на недосягаемую для многих высоту.

Его путь как руководителя тесно связан со становлением суверенной независимой Беларуси и формированием облика ведения образцового сельского хозяйства, которое по сей день является примером для других предприятий. Работники отмечают и человеческие качества Василия Ревяко – за своих людей он стоял горой и многое сделал для развития социальной жизни агрогородка.