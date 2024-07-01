Игорь Сергеенко провёл личный приём граждан

Личный прием граждан и юридических лиц провел председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. В ходе приема звучали вопросы, которые дают основания для внесения изменений и дополнений в действующие законодательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, за помощью обратились ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС с просьбой рассмотреть их предложения касательно оздоровления, лечения и реабилитации тех, кто работал над устранением последствий катастрофы. Также они выступили с инициативой включить предложения в проект закона Республики Беларусь «О ветеранах».

Анатолий Гольдберг, заместитель председателя Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов Чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля»:

Мы все-таки хотим, чтобы нас внесли в новый закон «О ветеранах» и чтобы пользовались заслуженными льготами.

Жанна Чернявская, председатель Постоянной комиссии по экологии и природопользованию Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Их предложения мы будем обсуждать. В ближайшем будущем соберем, или круглый стол, или совместное совещание с заинтересованными министерствами, ведомствами и обсудим те предложения, которые были внесены. Совместно сформулируем какие-то предложения и посмотрим, что можно сделать в условиях нынешних экономических Республики Беларусь.