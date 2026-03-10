Войска ВВС и ПВО Беларуси проходят проверку боеготовности

Вооруженные Силы Беларуси продолжают работу по повышению боевой готовности. В стране идет масштабная внезапная проверка по поручению Президента. Сегодня, 10 марта, экзамен держат подразделения противовоздушной обороны и ВВС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача в рамках проверки поступила и в 15-ю зенитную ракетную бригаду. Бойцы совершили марш в назначенный район, где оперативно развернули дивизионы. Военнослужащие заняли позиции, провели тщательную маскировку техники и заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ.

Командир подразделения 15-й зенитной ракетной бригады: Работаем в связке с авиацией и радиотехническими войсками. Зенитный ракетный комплекс С-300 зарекомендовал себя с очень хорошей стороны. Техника мобильная, дальность поражения соответствуют для охраны госграницы в воздушном пространстве.

Военнослужащий 15-й зенитной ракетной бригады:

Для нас это в первую очередь тренировка для проверки своих сил, знаний и умений. Мы выехали в район, будет осуществляться полет контрольных целей. Мы должны отработать полет контрольных целей, условно уничтожить воздушного противника.

Проверка носит внезапный характер, что исключает любую предварительную подготовку на местах. Главная цель – увидеть объективную картину состояния войск и их реальные возможности. Обо всех результатах и выявленных нюансах Государственный секретариат Совета Безопасности докладывает напрямую Главнокомандующему.