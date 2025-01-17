На выборах Президента Беларуси аккредитованы 456 зарубежных специалистов из 49 стран – МИД
Выборы Президента Беларуси все ближе. Уже через четыре дня стартует досрочное голосование. Граждане нашей страны с нетерпением ждут возможности прийти на участки и сделать выбор, который определит дальнейший курс развития страны и наше будущее.
Осуществлять мониторинг за электоральным процессом будут в том числе международные наблюдатели. Это позволит убедиться в открытости и транспарентности Беларуси. Аккредитованы уже 456 зарубежных специалистов из 49 стран, сообщили в МИД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В числе тех, кто получил разрешение осуществлять наблюдение за выборами, – парламентарии из стран СНГ и дальнего зарубежья, представители центральных избирательных органов иностранных государств, региональных органов власти, дипломатического корпуса, независимые эксперты. Приглашения получили и представители международных организаций СНГ, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ и другие. Для всех специалистов будут созданы равные условия. Начиная с первого дня досрочного голосования начнет работу и Центр общественного наблюдения за выборами, где будет аккумулироваться информация от наблюдателей о ходе голосования. Общественными объединениями, политическими партиями уже выдвинуто порядка 30 тысяч наблюдателей.
Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Наши национальные наблюдатели – это люди с активной гражданской позицией, люди подготовленные. Мы провели соответствующее обучение. Более того, это люди уже опытные, потому что по этому механизму, по этому алгоритму мы работаем уже не первый год. Мы имеем опыт такой работы и во время республиканского референдума, когда мы принимали изменения и дополнения в Конституцию, в единый день голосования.
В оперативном режиме центр будет информировать СМИ и общественность обо всем, что происходит на участках. Для избирателей будет организована работа телефонной горячей линии.