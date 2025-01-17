На выборах Президента Беларуси аккредитованы 456 зарубежных специалистов из 49 стран – МИД

Выборы Президента Беларуси все ближе. Уже через четыре дня стартует досрочное голосование. Граждане нашей страны с нетерпением ждут возможности прийти на участки и сделать выбор, который определит дальнейший курс развития страны и наше будущее. Осуществлять мониторинг за электоральным процессом будут в том числе международные наблюдатели. Это позволит убедиться в открытости и транспарентности Беларуси. Аккредитованы уже 456 зарубежных специалистов из 49 стран, сообщили в МИД, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе тех, кто получил разрешение осуществлять наблюдение за выборами, – парламентарии из стран СНГ и дальнего зарубежья, представители центральных избирательных органов иностранных государств, региональных органов власти, дипломатического корпуса, независимые эксперты. Приглашения получили и представители международных организаций СНГ, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ и другие. Для всех специалистов будут созданы равные условия. Начиная с первого дня досрочного голосования начнет работу и Центр общественного наблюдения за выборами, где будет аккумулироваться информация от наблюдателей о ходе голосования. Общественными объединениями, политическими партиями уже выдвинуто порядка 30 тысяч наблюдателей.