Головченко: Беларусь и Иран ни на минуту не останавливали политические, экономические, гуманитарные отношения

Беларусь и Иран могут открыть новую страницу в двусторонних взаимоотношениях. Направления сотрудничества 22 ноября обсуждают в Тегеране. С визитом в иранской столице находится глава белорусского правительства. Предметный разговор состоялся с первым вице-президентом Ирана. Стороны пообщались в узком и расширенном форматах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко заявил о необходимости объединения усилий наших государств. По мнению премьера, это позволит сохранить экономические позиции. Алгоритм прописан в проекте дорожной карты сотрудничества на ближайшие четыре года. Ранее стороны обменялись своими предложениями касательно развития торговли, инвестиционных проектов и активизации контактов между ведомствами. Главное сейчас – согласовать подходы. Такая задача поставлена и президентами. Договоренность утвердить документ была достигнута на встрече в Самарканде. Тегеран, как и Минск, находится под санкциями. Как подчеркнул Роман Головченко, сейчас важно совместными усилиями справиться с вызовами, которые ставит коллективный Запад.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Я в первую очередь, конечно же, хочу поблагодарить вас за приглашение посетить Исламскую Республику Иран, которым мы очень оперативно воспользовались. Если для меня это первый визит в вашу прекрасную страну, то для всех членов белорусской делегации уже далеко не первый. Вы говорили очень правильно о нелегитимных санкциях, которым подвергаются наши государства, которые находятся на грани экономического терроризма. Но мы здесь не поэтому. Беларусь и Иран успешно сотрудничали в течение всех последних десятилетий, ни на минуту не останавливали наши политические, экономические, гуманитарные, парламентские отношения.