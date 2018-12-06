Гололёд и гололедица. Узнаём разницу, чтобы не попасть в травмпункт

Если вечером шел дождь, а ночью ударил морозик – это гололёд. А еще хуже, когда с неба капает вода и тут же замерзает, покрывая льдом всё на свете. Именно такое природное явление обрушилось на Беларусь 4 декабря. И что Вы думаете? Более 500 человек в результате неустойчивости и падений на скользкий тротуар стали пациентами учреждений здравоохранения. Есть статистика, что около 80 процентов травм – это переломы лучевой кости и лодыжек, остальные 20 – ушибы и растяжения всех разных частей тела от макушки до пят. В разы больше тех, кто имел счастье не оказаться в гипсе, а просто натерпелся боли и страха, невольно участвуя в танцах на льду.

С гололедицей проще. Она зимой хоть и чаще случается, чем гололёд, но костей человеческих при этом ломается меньше. Реже падаем. Гололедица – это когда под ногами утрамбованный снег или снег со льдом, покрытые корочкой. Такие опасные места есть возможность обходить или объезжать – это раз. А два – корочка не такая стеклянная, как при гололёде.

P.S. Личное наблюдение. И в гололёд, и в гололедицу переставлять ноги по бессеровской плитке, которой уложены наши пешеходные зоны, намного опаснее. Вода замерзает в швах между кирпичиками и создает ледяную сетку, ступая на которую тоже можно грохнуться. По асфальту ходить было проще.

Ваш В.Д.