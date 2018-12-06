«Занимались с шариками или делали какую-то каракатицу». Как уникальный проект помогает отцам полезно проводить время с детьми

Семь клубов «Папа-зал» для молодых пап и их детей открылись в ноябре в Минске в рамках республиканского проекта. На базе школ и физкультурно-оздоровительных центров в выходные минчане могут приобщиться к здоровому образу жизни. Правда, есть несколько условий: нужно быть молодым папой до 31-го года, работать в своем районе и быть активистом БРСМ.

Ирина Жук, первый секретарь Партизанского районного комитета ОО «БРСМ» г. Минска:

Активно принимают участие в данной компании, звонят, записываются и хотят прийти. Формы проведения досуга разные. Начиная от тренажёрных залов и заканчивая бассейном. Василий Пашкевич, второй секретарь Партизанского районного комитета ОО «БРСМ» г. Минска:

На прошлом нашем занятии мы делали эстафету для детей. Детки вместе с папами делились на две команды и мы делали какие-то интересные занятия. Занимались с шариками или делали какую-то каракатицу.

При этом мамы могут уделить время себе: отправиться по магазинам или просто отдохнуть. Инициаторами создания семейных тренировок выступила гомельская молодёжь, которая первой реализовала проект по активному участию пап в воспитании детей в регионе.

Юлия Зинкевич, секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Такие залы уже есть на Витебщине, Гомельщине, Гродненщине, Могилёвщине. Во всех областных центрах данные залы созданы и создаются. Даже в маленьком районе в будущем появятся такие «Папы-залы». В ближайшее время в столице планируют открыть ещё два подобных зала. Юные интеллектуалы вместе с родителями смогут научиться играть в шахматы и шашки. А пока папы активно посещают гимнастический зал в Партизанском районе.

Руслан Абрамович:

Дело это более, чем полезное, ребёнок развивается физически – ты ему помогаешь делать эти первые шаги. А с другой стороны, что таить греха, папа обычно проводит гораздо меньше времени с ребёнком, чем мама.