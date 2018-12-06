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Около 800 фур стоят в очереди на границе с Литвой

06 декабря 2018 07:55
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Новости Беларуси. Непростая ситуация на границе с Литвой: в пунктах пропуска соседней страны произошел сбой программного обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 800 фур стоят в очереди на границе с Литвой-1

Оформление транспорта ведется в ручном режиме, из-за чего на выезде из Беларуси образовались огромные очереди грузовиков. В общей сложности стоят 800 машин.

# Таможня Беларуси # общество # Фотофакт

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