Около 800 фур стоят в очереди на границе с Литвой

Новости Беларуси. Непростая ситуация на границе с Литвой: в пунктах пропуска соседней страны произошел сбой программного обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Непростая ситуация на границе с Литвой: в пунктах пропуска соседней страны произошел сбой программного обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оформление транспорта ведется в ручном режиме, из-за чего на выезде из Беларуси образовались огромные очереди грузовиков. В общей сложности стоят 800 машин.