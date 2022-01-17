Уничтожают неподвижные цели. Под Осиповичами проходят военные учения

Новости Беларуси. Это кадры с Осиповичского полигона. Вот так огнем там расцветает «Гвоздика». Так лирично названа самоходная гаубица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Это кадры с Осиповичского полигона. Вот так огнем там расцветает «Гвоздика». Так лирично названа самоходная гаубица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У военнослужащих 120-й механизированной бригады проходит основной этап учений. По сценарию эпизода группировка войск уничтожает неподвижные цели.