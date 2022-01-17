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Уничтожают неподвижные цели. Под Осиповичами проходят военные учения

17 января 2022 10:13
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Новости Беларуси. Это кадры с Осиповичского полигона. Вот так огнем там расцветает «Гвоздика». Так лирично названа самоходная гаубица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Уничтожают неподвижные цели. Под Осиповичами проходят военные учения-1

У военнослужащих 120-й механизированной бригады проходит основной этап учений. По сценарию эпизода группировка войск уничтожает неподвижные цели.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

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