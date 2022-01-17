Активный отдых в зимние выходные. Рассказываем, что можно делать всей семьёй

Я люблю кататься на санках.

На коньках начал кататься.

В хоккей на площадке буду играть.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Гонки на склонах и снеговики далеко не все зимние забавы. Морозный топ для вас.

Зима, все дети торжествуют, а родители ломают голову, как провести прогулки «на высоте». У мамы двух сыночков Ольги Смирницкой инвентарь всегда с собой. Со снеголепами снежный снайпер проходит на ура.

Ольга Смирницкая:

Уже традиционно мы делаем ангелов в чистом, белом снегу и фотографируем это на память для истории. Строим крепости, снеговиков, валяемся в снегу, улыбаемся, радуемся.

Вера Торсунова:

Мы привязываем собаку к санкам, есть такие тюбинги, и собака бежит, ребенок с удовольствием катится. Возвращаемся домой через сосновый бор – заодно подышать воздухом и посбрасывать снег с веток.

Александр Лосев:

Белочек мы кормим. Правда, у нас проблема. Перед тем как белочек покормить, Вера все сама съедает, поэтому Вера – главная белочка.

Мыльные пузыри на морозе – фантастика. Кристаллики воды превратят выходной в сказку. Хочется покреативить? Предлагаем чудо-маляванку. Аккуратно рисуем красивое солнышко. А теперь давайте лучики нарисуем. Вместо кисточек – бутылка с цветной водой, и вперед за портретами. А если заморозить воду в забавных формочках, можно получить калейдоскоп льдинок и украсить ими деревья. Включайте развивающие игры.

Наталья Кисель, руководитель физического воспитания яслей-сада № 239 г. Минска:

Можно предложить детям поиграть в игру, которая называется «Следопыт». Вы заранее подготавливаете какие-то следы, рисуете на бумаге, картоне, на какой-то поверхности, раскрашиваете их. Во время снежного покрова мы наклеиваем вот эти следы, можем потом определить, чей след – медведя, зайца, волка. Активный отдых и румяные щечки – залог здоровья. У кого больше снежный ком? Кто первый пришел на лыжах? Эстафеты разогреют зиму. Трус не играет в хоккей. Так что шайбу.

Вот этим мячиком мы должны попасть прямо в цель. Начали! Молодец, следующий. Нагуляв аппетит, можно подкрепиться – по-щучьему велению приготовить всей семьей уху или шашлыки на костре. В минус еще вкуснее.

Не забывайте и про пернатых. Уже который сезон лебеди остаются с нами. Поездка на Минское море оставит самые яркие впечатления, которые можно зарисовать на память.

Юлия Хмелева, воспитатель дошкольного образования яслей-сада № 239 г. Минска:

Мы с ребятами каждую зиму делаем кормушки, чтобы помочь пернатым, поэтому ни одна наша прогулка не обходится без добрых дел. Давайте положим туда корм и повесим кормушки. Давайте свои ладошки.