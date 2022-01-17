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Сильный ветер, снег и дождь. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

17 января 2022 08:05
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Новости Беларуси. Погода продолжает испытывать белорусов. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен на 17 и 18 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Синоптики предупреждают, что порывы могут достигать 27 метров в секунду.  

Сильный ветер, снег и дождь. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности-1

Самый высокий уровень опасности – красный – под конец прошлой рабочей недели оправдался. Ураган наломал немало дров – тысячи поваленных деревьев по всей стране. По данным энергетиков, около 500 населенных пунктов в стране испытывали проблемы с подачей электричества. В сети продолжают появляться видео непогоды. Вот такие кадры на горячую линию СТВ прислали наши зрители. В Червене порывы ветра «раздели» жилой дом – с фасада здания сорвало плиты утеплителя.  

Сильный ветер, снег и дождь. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности-4

Основные и критичные последствия непогоды коммунальные службы уже ликвидировали, но работы по наведению порядка после такой выходки стихии еще продолжаются. К сильному ветру сегодня добавятся осадки – снег и дождь, на дорогах сохранится гололедица.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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