«Голодные игры»: тематические парки развлечений по сюжетам фильмов откроются в США, Китае и ОАЭ
Если вы когда-либо хотели провести день, как главная героиня трилогии «Голодные игры» Китнисс Эвердин, то скоро вам представится шанс осуществить вашу мечту!
Два тематических парка, посвященных «Голодным играм», откроются в Китае и в США.
В парках будут представлены аттракционы и другие достопримечательности, связанные с мрачной антиутопией, сообщает газета The Independent.
Парк в Атланте (США) откроется в 2019 году и будет стоить разработчикам $625 млн.
Посетители этого парка, который будет называться «Аватрон Смарт Парк», смогут отправиться на экскурсию по Панему (прим. в фильме – государство, созданное в неизвестный момент времени после неизвестного катаклизма) на симуляторе езды на воздушной подушке, а также прокатиться на американских горках, напоминающих суперскоростные поезда Капитолия.
Кто бы мог подумать, что идея сражения детей не на жизнь, а на смерть, может послужить толчком для создания парка развлечений?
Более подробная информация о парках появится позже, так как проекты аттракционов еще находятся на стадии разработки, но если вам не терпится почувствовать адреналин «Голодных игр», вы можете отправиться в Объединенные Арабские Эмираты, где в 2016 году откроется комплексный развлекательный парк. В нем вы сможете найти зону «Дистрикт 12», где увидите персонажей «Голодных игр» и даже «Котел» – черный рынок.
Также в ОАЭ будут представлены тематические секции, посвященные другим фильмам, например «Дивергент» и «Шаг вперед».
Заключительный фильм «Голодные игры: Сойка-пересмешница, Часть 2» выйдет на экраны 19 ноября 2015 года.
Дженнифер Лоуренс (актриса, сыгравшая главную роль) – о славе, «Голодных играх», пони Маффине и культе еды в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».
Перевод: Лилия Соломенкова