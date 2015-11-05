«Голодные игры»: тематические парки развлечений по сюжетам фильмов откроются в США, Китае и ОАЭ

Если вы когда-либо хотели провести день, как главная героиня трилогии «Голодные игры» Китнисс Эвердин, то скоро вам представится шанс осуществить вашу мечту! Два тематических парка, посвященных «Голодным играм», откроются в Китае и в США. В парках будут представлены аттракционы и другие достопримечательности, связанные с мрачной антиутопией, сообщает газета The Independent.

Парк в Атланте (США) откроется в 2019 году и будет стоить разработчикам $625 млн. Посетители этого парка, который будет называться «Аватрон Смарт Парк», смогут отправиться на экскурсию по Панему (прим. в фильме – государство, созданное в неизвестный момент времени после неизвестного катаклизма) на симуляторе езды на воздушной подушке, а также прокатиться на американских горках, напоминающих суперскоростные поезда Капитолия. Кто бы мог подумать, что идея сражения детей не на жизнь, а на смерть, может послужить толчком для создания парка развлечений?