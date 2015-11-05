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«Голодные игры»: тематические парки развлечений по сюжетам фильмов откроются в США, Китае и ОАЭ

05 ноября 2015 16:02
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Если вы когда-либо хотели провести день, как главная героиня трилогии «Голодные игры» Китнисс Эвердин, то скоро вам представится шанс осуществить вашу мечту!

Два тематических парка, посвященных «Голодным играм», откроются в Китае и в США. 

В парках будут представлены аттракционы и другие достопримечательности, связанные с мрачной антиутопией, сообщает газета The Independent.

«Голодные игры»: тематические парки развлечений по сюжетам фильмов откроются в США, Китае и ОАЭ-1

Парк в Атланте (США) откроется в 2019 году и будет стоить разработчикам $625 млн.

Посетители этого парка, который будет называться «Аватрон Смарт Парк», смогут отправиться на экскурсию по Панему (прим. в фильме – государство, созданное в неизвестный момент времени после неизвестного катаклизма) на симуляторе езды на воздушной подушке, а также прокатиться на американских горках, напоминающих суперскоростные поезда Капитолия.

Кто бы мог подумать, что идея сражения детей не на жизнь, а на смерть, может послужить толчком для создания парка развлечений?

«Голодные игры»: тематические парки развлечений по сюжетам фильмов откроются в США, Китае и ОАЭ-4

Более подробная информация о парках появится позже, так как проекты аттракционов еще находятся на стадии разработки, но если вам не терпится почувствовать адреналин «Голодных игр», вы можете отправиться в Объединенные Арабские Эмираты, где в 2016 году откроется комплексный развлекательный парк. В нем вы сможете найти зону «Дистрикт 12», где увидите персонажей «Голодных игр» и даже «Котел» – черный рынок.

Также в ОАЭ будут представлены тематические секции, посвященные другим фильмам, например «Дивергент» и «Шаг вперед».

Заключительный фильм «Голодные игры: Сойка-пересмешница, Часть 2» выйдет на экраны 19 ноября 2015 года. 

Дженнифер Лоуренс (актриса, сыгравшая главную роль) – о славе, «Голодных играх», пони Маффине и культе еды в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые»

Перевод: Лилия Соломенкова

# общество # Кино # Развлечения

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