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Эксперты ООН высоко оценивают деятельность Беларуси по охране окружающей среды

05 ноября 2015 13:44
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Новости Беларуси. Эксперты ООН высоко оценивают деятельность нашей страны по охране окружающей среды. Сейчас Беларусь поддерживает около 20  международных конвенций по защите редкой фауны и флоры, озонового слоя, по предотвращению загрязнений воздуха, почв, улучшения качества  воды.  

По данным статистики, Индекс экологической эффективности нашей страны  за 10 лет поднялся почти на 40 позиций — теперь это 32 место из 178 стран.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь:
Недавно выполнен обзор результативности экологической деятельности в Республике Беларусь и представлен на Европейской экономической комиссии в Женеве. Эта деятельность была высоко, положительно оценена европейскими структурами.

Кристиан Фриис Бах, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН:
Республика Беларусь показывает свою преданность вопросам развития, вопросам реформ, которые направлены на повышение благосостояния людей и страны в целом. У нас существует очень прочное сотрудничество между ООН и Беларусью по разным направлениям. Это вопросы, связанные с охраной окружающей среды, транспортом, государственным и частным партнерством и торговлей.  

# общество # Экологическая обстановка в Беларуси # Андрей Ковхуто

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