Эксперты ООН высоко оценивают деятельность Беларуси по охране окружающей среды

Новости Беларуси. Эксперты ООН высоко оценивают деятельность нашей страны по охране окружающей среды. Сейчас Беларусь поддерживает около 20 международных конвенций по защите редкой фауны и флоры, озонового слоя, по предотвращению загрязнений воздуха, почв, улучшения качества воды.

По данным статистики, Индекс экологической эффективности нашей страны за 10 лет поднялся почти на 40 позиций — теперь это 32 место из 178 стран.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и окружающей среды Республики Беларусь:

Недавно выполнен обзор результативности экологической деятельности в Республике Беларусь и представлен на Европейской экономической комиссии в Женеве. Эта деятельность была высоко, положительно оценена европейскими структурами.

Кристиан Фриис Бах, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН:

Республика Беларусь показывает свою преданность вопросам развития, вопросам реформ, которые направлены на повышение благосостояния людей и страны в целом. У нас существует очень прочное сотрудничество между ООН и Беларусью по разным направлениям. Это вопросы, связанные с охраной окружающей среды, транспортом, государственным и частным партнерством и торговлей.