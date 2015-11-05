Вера Брежнева показала свадебное видео

Новости России. Певица Вера Брежнева на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором она блистает в свадебном платье. Поклонники певицы уже было обрадовались тому, что ролик расскажет о том, как Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе отпраздновали свадьбу в Италии...

Напомним, по информации итальянской прессы, в конце октября пара узаконила отношения на тосканском побережье Версилия, в местечке под названием Форте-дей-Марми (Италия).





Вера Брежнева. Видео: instagram.com/ververa/

Но видео, опубликованное на странице певицы, к сожалению армии ее многочисленных поклонников, не из семейного архива, а часть специального проекта. Проект #chuandchuproject запущен фотографом Алексеем Чувахиным и свадебным организатором Анной Чуприс. В нем, кроме Веры Брежневой, приняли участие певица и композитор Рита Дакота, «Мисс Россия-2013» Эльмира Абдразакова, участница четвертого сезона шоу «Голос» Ольга Задонская, а также модель и телеведущая Мария Анохина. И это далеко не все участницы. Большая команда профессионалов, среди которых визажисты, дизайнеры, стилисты, парикмахеры, флористы создают большой проект, который наглядно показывает и рассказывает, какой может быть свадебная фотосессия и, собственно, свадьба мечты.



Рита Дакота в проекте #chuandchuproject

«Проект про свадьбы, съемки и любовь», – так позиционируют его организаторы.