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Вера Брежнева показала свадебное видео

05 ноября 2015 14:34
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Новости России. Певица Вера Брежнева на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором она блистает в свадебном платье.

Поклонники певицы уже было обрадовались тому, что ролик расскажет о том, как Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе отпраздновали свадьбу в Италии...

Вера Брежнева показала свадебное видео-1

Напомним, по информации итальянской прессы, в конце октября пара узаконила отношения на тосканском побережье Версилия, в местечке под названием Форте-дей-Марми (Италия).


Вера Брежнева. Видео: instagram.com/ververa/

Но видео, опубликованное на странице певицы, к сожалению армии ее многочисленных поклонников, не из семейного архива, а часть специального проекта. 

Проект #chuandchuproject запущен фотографом Алексеем Чувахиным и свадебным организатором Анной Чуприс.

В нем, кроме Веры Брежневой, приняли участие певица и композитор Рита Дакота, «Мисс Россия-2013» Эльмира Абдразакова, участница четвертого сезона шоу «Голос» Ольга Задонская, а также модель и телеведущая Мария Анохина. И это далеко не все участницы. 

Большая команда профессионалов, среди которых визажисты, дизайнеры, стилисты, парикмахеры, флористы создают большой проект, который наглядно показывает и рассказывает, какой может быть свадебная фотосессия и, собственно, свадьба мечты.

Вера Брежнева показала свадебное видео-4


Рита Дакота в проекте #chuandchuproject

«Проект про свадьбы, съемки и любовь», – так позиционируют его организаторы.

Вера Брежнева показала свадебное видео-7


Эльмира Абдразакова в проекте #chuandchuproject


Мария Анохина в проекте #chuandchuproject

# общество # Свадьба # Фотофакт # Вера Брежнева # Анна Чуприс # Алексей Чувахин

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