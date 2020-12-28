Купить белорусского военного деньгами, комфортом? Григорий Азарёнок о методах организаторов протестов

Новости Беларуси. Последний шанс белорусского мятежа – угрозы, подкуп и шантаж представителей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27 декабря в эфире наших коллег с телеканала «Беларусь 1» была озвучена информация о том, как заграничные спецслужбы пытались перетянуть на сторону майдана военных и госслужащих. Естественно, они просчитались. Какие еще грязные методы используют организаторы белорусского бунта – в материале Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Шатающиеся по улицам недалекие обманутые шататели и близко не представляют, как выглядит реальная политика. Майдан или плошча – это всегда всего лишь эмоциональный фон. Главные же события любят тишину. Ту тишину, в которой дают взятки, вербуют трусов и предателей, плетут козни и интриги. Именно так и готовятся государственные перевороты. Главный ресурс – пятая колонна и изменники. К сожалению, такие оказались и у нас. Несколько послов, имена которых уже стерлись в памяти даже их знакомых. Олицетворением белорусского Иуды однозначно стал персонаж с фамилией Латушко. Вояж в багажнике польского посла еще долго будет анекдотом года. До сих пор стресс запивает.

Григорий Азаренок:

Но такие смехотворные деятели умеют только гранты делить, а заказчикам мятежа нужны реальные люди. Информаторы. Те, кто владеет ситуацией и имеет рычаги управления. И тут паны и янки сели в лужу: ни один из высших государственных служащих не примерил на себя петлю Иуды. Пришлось применить самые грязные методы. Об этом подробно рассказали мои коллеги с телеканала «Беларусь 1». В ноябре-декабре сотрудники военной контрразведки шантажом, подкупом и угрозами пытались склонить к предательству помощника военного атташе, обещали полный пансион: деньги, недвижимость, новую жизнь в одной из стран ЕС. Дипломат не дрогнул и получил ультиматум: покинуть дипмиссию в Варшаве.

Григорий Азаренок:

Как же все-таки глупа Европа – купить белорусского военного «деньгами, комфортом, полным пансионом». Вот поэтому они и не понимают, что с нами делать. Деньги вложены немереные, а результат нулевой. Ну, так не надо судить нас по себе. Мы не продаемся. Еще факт. Кадровому офицеру, что проходил в Польше языковые курсы, та же спецслужба предложила выбор – стать информатором или надолго забыть о визитах в ЕС. Мол, власть скоро рухнет, подумайте о будущем. Офицер подумал и сообщил о попытках вербовки в Минск. Наш МИД по обоим фактам уже отреагировал. Кстати, партнеры случаи признали, но попытались замять скандал.

Григорий Азаренок:

Зато те, кто купился на радужные обещания грантососов, Новый год будут встречать в удрученном состоянии. Стрижаки и прочие птенцы майдана все уже распилили. Остальным – тараканы в ночлежках, гнилые дошираки и самая низкооплачиваемая работа в Польше. С 18 декабря денег и вовсе не обещают – только работу. Хотя это не точно. С учетом европейской безработицы и того, что рассказала экс-помощница главы фонда в своем покаянии.