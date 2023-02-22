Год выдался непростым – заседание коллегии МИД

Новости Беларуси. Основные усилия Министерства иностранных дел направлены на защиту национального суверенитета. Об этом заявил глава МИД Сергей Алейник на заседании коллегии внешнеполитического ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувший год выдался непростым: конфликт в Украине, западные ограничения, изменение системы мироустройства – все это стало переломным моментом не только для нашей страны, но и для всего евразийского региона. Устоявшиеся связи были нарушены, что оказало негативное влияние на экономику – финансовые и логистические цепочки. Однако Беларусь продолжает успешно сотрудничать с зарубежными государствами, налаживает новые контакты и укрепляет взаимодействие с уже проверенными партнерами. Удалось существенно углубить интеграцию в рамках Союзного государства, достичь успехов по противодействию санкциям в ЕАЭС и СНГ. Развивается сотрудничество и по линии ОДКБ. В рамках заседания ожидается выступление наших послов в Бразилии, Пакистане, Турции и Китае.