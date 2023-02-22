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Британия столкнулась с дефицитом овощей и фруктов

22 февраля 2023 07:04
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Новости Великобритании. Британия столкнулась с дефицитом овощей и фруктов. Такая информация появилась в местных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британия столкнулась с дефицитом овощей и фруктов-1

Сегодня ключевыми поставщиками фруктов в Королевство являются Марокко, Испания и Нидерланды. Но стихийные бедствия, перепады температур, холода привели к низкой урожайности в этих странах. Повлияли на поредевшие полки британских супермаркетов и рост цен на удобрения в результате украинского конфликта, и ряд возникших по той же причине логистических проблем. Сейчас явно не самое удачное время для жителей Британии. Цены на газ, электричество и продовольственные товары обновляют рекорды, в результате люди вынуждены отказаться от привычного уклада и экономить.

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# Экономический кризис # общество # Новости Великобритании # Фотофакт

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