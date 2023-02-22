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Минтранс анонсировал масштабные проверки маршрутных такси

22 февраля 2023 07:46
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Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь масштабно проверит соблюдение правил перевозки людей в маршрутных такси. 

Контрольные проверки Транспортная инспекция будет осуществлять совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и других государственных ведомств. 

Как сообщают в Минтрансе, внимание будет уделено техническому состоянию транспортных средств, проверять будут наличие необходимого оборудования и документации, разрешающей выполнение пассажирских перевозок, проведение предрейсовых медобследований водителей.

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# Транспорт Беларуси # общество

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