Взрывы, стрельба и радость победы. В Рогачёве прошла военно-историческая реконструкция

Новости Беларуси. Рогачев готовится отметить 79-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около двух тысяч человек стали зрителями военного театра под открытым небом, который накануне знаменательной даты развернулся на северной окраине города. В этом году военно-историческое действо было посвящено партизанскому движению и памяти сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Возрождение. В театрализованном военном эпизоде, который реалистично передал фрагменты жизни далекого 1944-го, было задействовано около 100 человек, привлечено шесть единиц ретротехники. Взрывы, перестрелка и радость победы. Организаторы каждый раз вносят в исторические спектакли неожиданные повороты, которые не могут оставить зрителей равнодушными.

Памяти дедов, прадедов. Хорошо организовано, удивили.

Владимир Колот, руководитель военно-исторического клуба:

Я думаю, что у нас все получилось, потому что, судя по восторженным детским зрителям, их глаза горели – это самое главное. И еще важно, что среди реконструкторов растет новое поколение. Преемственность, вы видите очень много деток, которые буквально с младенчества понимают, что такое партизан, что были дети-партизаны, на самом деле это своя отдельная страничка. Поэтому преемственность поколений, думаю, что получилась.