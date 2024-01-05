Год качества в Беларуси – тема совещания у Лукашенко во Дворце Независимости

2024-й, Год качества, наступил. Каким он будет? Этой теме глава государства решил посвятить первое рабочее совещание. Во Дворце Независимости широкий круг приглашенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке два основных вопроса. Так, Александру Лукашенко представят подготовленный правительством план мероприятий по проведению Года качества. А из нескольких вариантов Госзнака качества выберут лучший. Все подробности – в наших следующих выпусках.