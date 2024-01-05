Прямой эфир

Дети из Донбасса проводят каникулы в Беларуси: «Нас ждали, будто мы дети-ангелы!»

05 января 2024 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Каждый день с хорошим настроением и подарками. Дети Донбасса проводят зимние каникулы под мирным небом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дети из Донбасса проводят каникулы в Беларуси: «Нас ждали, будто мы дети-ангелы!»-1

Новые встречи, яркие эмоции, сюрпризы и подарки – для ребят подготовили насыщенную программу. Они уже побывали в зоосаде, на фабрике мороженого, в музеях и Дельфинарии, а также на главной елке страны в столице. В новом году чудеса не заканчиваются.

Дети из Донбасса проводят каникулы в Беларуси: «Нас ждали, будто мы дети-ангелы!»-4

Кристина Головко:
У нас каждый день в актовом зале бывают всякие праздники, к нам каждый день почти приезжают. Это просто не передать! Это очень приятно! Все о нас заботятся! Нас встречали с музыкой, нас ждали, будто мы дети-ангелы.

Дети из Донбасса проводят каникулы в Беларуси: «Нас ждали, будто мы дети-ангелы!»-7

Татьяна Сухорукина:
Нас очень вкусно кормят, заботятся, лечат. Делают все самое лучшее, праздники, всякие мероприятия, гости приезжают. Нам это очень нравится, мы очень благодарны, спасибо за все!

Отдых детей Донбасса в Беларуси, организованный фондом паралимпийца Алексея Талая, насыщен прогулками, экскурсиями, спортом и новыми знакомствами. Здесь их ждут только положительные эмоции.

# Дети # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Время разбрасывать кадры, а не ими разбрасываться. Алёна Дзиодзина рассказала, от чего зависит успешное лидерство
05 января 2024 06:41

Время разбрасывать кадры, а не ими разбрасываться. Алёна Дзиодзина рассказала, от чего зависит успешное лидерство

Президент поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником
05 января 2024 06:23

Президент поздравил работников соцзащиты с профессиональным праздником

В первый день всё потратили. Умеют ли мужчины с синдромом Питера Пэна распоряжаться деньгами?
04 января 2024 20:53

В первый день всё потратили. Умеют ли мужчины с синдромом Питера Пэна распоряжаться деньгами?