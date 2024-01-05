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Почти 145 тысяч новогодних деревьев купили в белорусских лесхозах

05 января 2024 07:48
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Лесхозы Беларуси подводят итоги предпраздничной торговли. В конце декабря белорусы приобрели почти 145 тысяч новогодних деревьев. Это на восемь тысяч больше, чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 145 тысяч новогодних деревьев купили в белорусских лесхозах-1

В лидерах по реализации живых елей и сосен оказались лесные хозяйства Гродненского региона. Хотя область невелика, в спросе на елки она опередила даже столицу. На третьем месте по спросу витебчане. Жители Гомельского региона поддержали традицию и снова новогодним елям предпочли пушистые сосны. Эта тенденция сохраняется в области на протяжении многих лет. Социальным учреждениям страны лесхозы подарили более 700 елок.

# Новый год # общество

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