Почти 145 тысяч новогодних деревьев купили в белорусских лесхозах

Лесхозы Беларуси подводят итоги предпраздничной торговли. В конце декабря белорусы приобрели почти 145 тысяч новогодних деревьев. Это на восемь тысяч больше, чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лидерах по реализации живых елей и сосен оказались лесные хозяйства Гродненского региона. Хотя область невелика, в спросе на елки она опередила даже столицу. На третьем месте по спросу витебчане. Жители Гомельского региона поддержали традицию и снова новогодним елям предпочли пушистые сосны. Эта тенденция сохраняется в области на протяжении многих лет. Социальным учреждениям страны лесхозы подарили более 700 елок.