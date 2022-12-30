Этот мальчик помог спасти соседку. В Беларуси подвели итоги акции МВД «Письмо министру»

Новости Беларуси. А вот в МВД подвели итоги акции «Письмо министру», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее победителем стал шестиклассник из Пружанского района.

Спасибо, что в таком юном возрасте ты понимаешь, что людям надо помогать. Что в сердце у тебя есть доброта.

Андрей Щурский в своем эссе рассказал о том, как помог спасти соседку и получил награду из рук Ивана Кубракова. Школьник признался – мечтает о милицейских погонах. В памятный для себя день юный герой прошел увлекательный квест в музее МВД, осталось и фото на память в кабинете главы ведомства.

Андрей Щурский, ученик Ружанской средней школы:

Я слышал, что кто-то кричал.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Ты сразу понял, что кому-то нужна помощь, да?

– Я думал: кто это, откуда? Смотрю, все ли там. Бабушка лежит без сознания. Забегаю быстренько к родителям, говорю: мама, там кто-то на помощь зовет. Сразу же вызвали скорую, медики очень быстро приехали. Но когда они приехали, они связались с проблемой, что надо было выбить дверь. Папа перелез с нашего балкона на бабушкин. И открыли дверь.

– У вас героическая семья, я вам хочу сказать. Ну, слушайте, вы молодцы.