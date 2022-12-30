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Этот мальчик помог спасти соседку. В Беларуси подвели итоги акции МВД «Письмо министру»

30 декабря 2022 13:25
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Новости Беларуси. А вот в МВД подвели итоги акции «Письмо министру», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее победителем стал шестиклассник из Пружанского района.  

Этот мальчик помог спасти соседку. В Беларуси подвели итоги акции МВД «Письмо министру»-1

Спасибо, что в таком юном возрасте ты понимаешь, что людям надо помогать. Что в сердце у тебя есть доброта.  

Этот мальчик помог спасти соседку. В Беларуси подвели итоги акции МВД «Письмо министру»-4

Андрей Щурский в своем эссе рассказал о том, как помог спасти соседку и получил награду из рук Ивана Кубракова. Школьник признался – мечтает о милицейских погонах. В памятный для себя день юный герой прошел увлекательный квест в музее МВД, осталось и фото на память в кабинете главы ведомства.  

Этот мальчик помог спасти соседку. В Беларуси подвели итоги акции МВД «Письмо министру»-7

Андрей Щурский, ученик Ружанской средней школы:   
Я слышал, что кто-то кричал. 

Этот мальчик помог спасти соседку. В Беларуси подвели итоги акции МВД «Письмо министру»-10

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:  
Ты сразу понял, что кому-то нужна помощь, да?  
– Я думал: кто это, откуда? Смотрю, все ли там. Бабушка лежит без сознания. Забегаю быстренько к родителям, говорю: мама, там кто-то на помощь зовет. Сразу же вызвали скорую, медики очень быстро приехали. Но когда они приехали, они связались с проблемой, что надо было выбить дверь. Папа перелез с нашего балкона на бабушкин. И открыли дверь.  
– У вас героическая семья, я вам хочу сказать. Ну, слушайте, вы молодцы.  

Этот мальчик помог спасти соседку. В Беларуси подвели итоги акции МВД «Письмо министру»-13

Всего в конкурсе МВД приняли участие сотни детей и подростков из разных уголков страны. Многие в конверт с письмом министру вложили рисунки и поделки, фотографии и изготовленные ими же новогодние открытки с теплыми поздравлениями. Специальными подарками были отмечены еще пять участников акции.  

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Иван Кубраков # Андрей Щурский # Фотофакт

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