«В среднем увеличится на 5,2%». С какого числа в Беларуси повышается пенсия?

Есть ли жизнь на пенсии?! 60+ – возраст «самый сок». Если сомневаетесь, взгляните на бабушку Зину. Назвать ее так, к слову, язык не поворачивается. Молода, активна, красива! Да, обращаться к себе по отчеству наша героиня запретила. Со своей внучкой Зина не разлей вода. Вдвоем объездили пусть и не весь мир, но повидали многое. На себе, как и любая девочка, Зина не привыкла экономить.

Зинаида Петренко, пенсионерка:

Я занимаюсь всем, чем могу: танцами, плаванием, стретчингом, йогой. Когда я стала жить на пенсии, я поняла, насколько много возможностей. Мне кажется, мои годы уходят вспять, потому что мне больше хочется всего, хочется всего познать.

То ли еще будет! С 1 июля в силу вступил указ о повышении трудовой пенсии. Размер увеличения выплат у каждого пенсионера свой, поскольку он зависит от стажа и заработной платы до выхода на пенсию. Елена Дронова, начальник управления организации пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Пенсии в среднем увеличатся на 5,2%. Средний размер пенсии по возрасту составит 470 рублей 60 копеек. В целом на выплату пенсии в 2020 году будет направлено более чем 13,4 млрд рублей, в том числе на перерасчет по указу – 335 млн рублей. Что касается выплачиваемых пенсий, надбавок, повышений, доплат, а также социальных пенсий, то их размеры в июле не пересматриваются. Увеличение этих выплат планируется с августа текущего года.

Этим подружкам на заслуженном отдыхе на месте не сидится. Каждый уикенд они проводят за городом.

Пенсионерки:

У меня дачи нет, но я езжу на помощь к родственникам, друзьям, ну, и на шашлыки. Я к родной племяннице езжу на дачу. Мне нравится. У них природа чудесная, лес большой красивый такой, река Уса тоже прекрасная. Купаться, загорать, ну, и, конечно, поработать на даче тоже приятно. Свою ягоду скушать, клубничку.