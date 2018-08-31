«Глупость несуразная»: Президент прокомментировал домыслы о назначении нового правительства «до выборов»

Новости Беларуси. О причинах кардинальной смены верхушки правительства Беларуси действительно говорят немало. Озвучивают причины, стоят догадки, ищут копрологические и даже весомые политические мотивы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые министры финансов и энергетики. Президент Беларуси 31 августа рассмотрел кадровые вопросы
Но истина на поверхности: недисциплинированность, потеря чувства реальности и застой в высоких кабинетах – верный путь к проблемам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы на 20-25 лет моложе нынешнего поколения руководителей. Это естественно, должно быть обновление, не должно быть застоя. Застой начинается в экономике, в обществе с застоем в кадровой работе. Поэтому нет здесь цели до выборов. «До выборов назначил, потом будут другие». Будут другие, если не будет результата и если вы будете нарушать моральные принципы руководителя, которые нашим обществом никогда не будут приемлемы. Один из принципов я уже назвал.