Трогательный концерт-реквием из Беларуси презентуют в Казани

Душевная музыкальная драма о судьбе непокоренного народа. В Казани сегодня – второй показ уникального концерта-реквиема из Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед показом концерта-реквиема – в фойе «Казань-Экспо» – развернули сразу несколько выставок. Здесь же организовали полевую почту. Гости большого проекта могли оставить свои послания героям в виде фронтовых треугольников. Представлены также редкие документы и фото из архива нашей страны. Вся экспозиция рассказывает о подвигах и судьбах партизан Беларуси. А еще на площадке можно попробовать хлеб Победы. Буханки испекли отечественные пекари по военным рецептам и с такой же граммовкой.

– Горький он на вкус. На минуточку все-таки погружаешься в ту реальность, безысходность, тот страх. И понимаешь, когда видишь эти граммовки, как человек мог протянуть на этом.

– Сфотографировали некоторые моменты выставки для того, чтобы использовать в работе с детьми. Беларусь нам очень близка, по духу, по своим каким-то традициям.