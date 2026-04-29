Реквием «Каждый третий» продолжит свое звучание на сцене выставочного центра «Казань Экспо»

Реквием «Каждый третий», созданный в Минске, чтобы сохранить историческую память, сегодня продолжит свое звучание на сцене международного выставочного центра «Казань Экспо» – одного из крупнейших в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не просто спектакль, а настоящая звуковая и визуальная повесть – своего рода музей в действии, который не позволяет зрителю оставаться в стороне: он втягивает в водоворот событий, заставляет остро переживать каждую секунду потерь и надежды. В постановке удивительным образом соединились пронзительная музыка с ритмичным стуком метронома: он будто отсчитывает страшные цифры. Выразительная графика складывается в живые образы, сложный световой дизайн и объемный звук дополняют картину.

Анна Селук, генеральный продюсер концерта-реквиема «Каждый третий»:

Цель, наверное, одна. Это сохранение исторической правды. Это единственная цель и самая главная у этого проекта. Рассказать особенно молодому поколению правду, ту, как она есть, без прикрас, без фильтров. В проекте используется только реальная хроника, архивные фотодокументы, статистические сведения. И это то, что нельзя подделать, и то, чему невозможно не поверить.

Вместе с реквиемом в Казань привезли уникальные экспозиции, среди которых особенно выделяется «Хлеб Победы». Минские пекари воссоздали рецепты военного времени и испекли аутентичные буханки. Рядом представлены крошечные пайки блокадников, еда узников концлагерей и хлеб из лузги ячменя – молчаливые свидетели того, какой ценой были достигнуты выживание и Победа.