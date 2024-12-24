Новогодняя сказка в детском саду! Узнали у родителей, как проходят утренники

В преддверии Нового года в центральном регионе организовано большое количество мероприятий. Захватывающие представления, утренники, спектакли. Все для того, чтобы самые юные жители уже ощутили запах приближающихся праздников! Подготовлены творческие подарки детям из многодетных семей, сиротам и инвалидам. Не останутся они и без сладких сюрпризов, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Утро в детском саду № 50 в яркие цвета раскрасил новогодний утренник. Игры, танцы, песни. Воспитанники постарались – для своих родителей подготовили красочную программу. Здесь все как в сказке. Царит атмосфера тепла и добра. Каждый взрослый вспомнил свое детство.

Для мамы Артема, Елены Кулинчик, это первый новогодний утренник. В прошлом году дети были совсем малышами, поэтому праздник прошел без участия родителей. А в этом ребята готовы почти без запинок рассказывать стихи и показывать свои первые маленькие, но такие важные достижения. Поэтому к празднику Елена Кулинчик отнеслась очень трепетно – переживала.