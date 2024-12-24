Новогодняя сказка в детском саду! Узнали у родителей, как проходят утренники
В преддверии Нового года в центральном регионе организовано большое количество мероприятий. Захватывающие представления, утренники, спектакли. Все для того, чтобы самые юные жители уже ощутили запах приближающихся праздников! Подготовлены творческие подарки детям из многодетных семей, сиротам и инвалидам. Не останутся они и без сладких сюрпризов, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.
Утро в детском саду № 50 в яркие цвета раскрасил новогодний утренник. Игры, танцы, песни. Воспитанники постарались – для своих родителей подготовили красочную программу. Здесь все как в сказке. Царит атмосфера тепла и добра. Каждый взрослый вспомнил свое детство.
Для мамы Артема, Елены Кулинчик, это первый новогодний утренник. В прошлом году дети были совсем малышами, поэтому праздник прошел без участия родителей. А в этом ребята готовы почти без запинок рассказывать стихи и показывать свои первые маленькие, но такие важные достижения. Поэтому к празднику Елена Кулинчик отнеслась очень трепетно – переживала.
Елена Кулинчик:
Все родители в большом восторге. Спасибо большое прежде всего нашему воспитателю! Она молодец, подготовила деток. Дети, конечно, немного волновались, но в принципе волнения не было заметно. Я вам расскажу историю, что изначально в сад ребенок не хотел ходить, потому что был маленький, мы пошли в два года и два месяца. Детский сад научил кушать, ходить в горшок, все сделали они и большое им за это спасибо. Сегодня мы просто бежим в детский сад. В выходные мы ждем, когда же наконец будет понедельник, чтобы пойти в детский сад.
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