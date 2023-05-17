Прямой эфир

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана

17 мая 2023 10:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев кратко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана-1

Поводом для диалога стал юбилей лидера Казахстана. Глава белорусского государства тепло поздравил коллегу с 70-летием, пожелав здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности.  

# Беларусь-Казахстан # общество # Касым-Жомарт Токаев # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Белыничах подросток спас девочку от педофила
17 мая 2023 09:18

В Белыничах подросток спас девочку от педофила

Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана с 70-летним юбилеем
17 мая 2023 08:27

Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана с 70-летним юбилеем

В Минске для студотрядов организовано около 12 тысяч рабочих мест
17 мая 2023 08:00

В Минске для студотрядов организовано около 12 тысяч рабочих мест