Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Казахстана. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев кратко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для диалога стал юбилей лидера Казахстана. Глава белорусского государства тепло поздравил коллегу с 70-летием, пожелав здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности.