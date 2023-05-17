В Белыничах подросток спас девочку от педофила
Новости Беларуси. В Белыничах подросток помог предотвратить тяжкое преступление. В торжественной обстановке 11-класснику вручили благодарность от имени начальника УВД Могилевского облисполкома «За оказанную помощь правоохранительным органам в раскрытии преступления и проявленную ответственность при исполнении гражданского долга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Майским утром 16-летний Иван Чучвага шел в школу и в переулке увидел плачущую девочку. За углом здания был взрослый подозрительный мужчина. Парень решил узнать, что случилось, а мужчина стал убегать. Школьник, который, к слову, занимается борьбой и дзюдо, играет в футбол, догнал его, повалил на землю и попросил прохожих вызвать милицию. Уже потом выяснилось: так Ваня спас девочку от педофила. Против 40-летнего неоднократно судимого местного жителя возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
Иван Чучвага:
Понимаю, что мой поступок важен, но героем я себя не считаю. Так на моем месте должен поступить каждый. После школы я хочу связать свою жизнь с милицией. Для этого я занимаюсь спортом. Состою в отряде молодежной дружины и школьном патриотическом объединении.
Артур Шахлай, заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома:
Для милиции поступок Ивана очень важен. И чтобы он не остался незамеченным, от имени начальника УВД сегодня мы хотим вручить благодарность и ценный подарок, чтобы Иван сам осознавал значимость и понял, что этим мужским поступком можно гордиться.
Такие поступки, когда пресекают, предотвращают совершение каких-либо противоправных действий, это на самом деле важно, заслуживает внимания. И каждый человек должен понимать, что он обязан в какой-то мере как гражданин Республики Беларусь предотвратить, пресечь противоправное действие и, конечно, помочь слабому.
Чествование Ивана прошло в музее УВД Могилевского облисполкома. Вместе с благодарностью он получил ценный подарок, а его маме вручили цветы в знак признательности за воспитание настоящего мужчины.
В нынешнем году это не первый случай, когда подростки в Могилевской области помогают правоохранителям. У всех на слуху случай, когда 15-летний парень предотвратил кражу в магазине и помог задержать вооруженного ножом преступника.