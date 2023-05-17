В Белыничах подросток спас девочку от педофила

Новости Беларуси. В Белыничах подросток помог предотвратить тяжкое преступление. В торжественной обстановке 11-класснику вручили благодарность от имени начальника УВД Могилевского облисполкома «За оказанную помощь правоохранительным органам в раскрытии преступления и проявленную ответственность при исполнении гражданского долга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Майским утром 16-летний Иван Чучвага шел в школу и в переулке увидел плачущую девочку. За углом здания был взрослый подозрительный мужчина. Парень решил узнать, что случилось, а мужчина стал убегать. Школьник, который, к слову, занимается борьбой и дзюдо, играет в футбол, догнал его, повалил на землю и попросил прохожих вызвать милицию. Уже потом выяснилось: так Ваня спас девочку от педофила. Против 40-летнего неоднократно судимого местного жителя возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Иван Чучвага:

Понимаю, что мой поступок важен, но героем я себя не считаю. Так на моем месте должен поступить каждый. После школы я хочу связать свою жизнь с милицией. Для этого я занимаюсь спортом. Состою в отряде молодежной дружины и школьном патриотическом объединении.

Артур Шахлай, заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома:

Для милиции поступок Ивана очень важен. И чтобы он не остался незамеченным, от имени начальника УВД сегодня мы хотим вручить благодарность и ценный подарок, чтобы Иван сам осознавал значимость и понял, что этим мужским поступком можно гордиться. Такие поступки, когда пресекают, предотвращают совершение каких-либо противоправных действий, это на самом деле важно, заслуживает внимания. И каждый человек должен понимать, что он обязан в какой-то мере как гражданин Республики Беларусь предотвратить, пресечь противоправное действие и, конечно, помочь слабому.