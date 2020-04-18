«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»

Новости Беларуси. Белорусские национальные телеканалы организовали серию прямых трансляций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в эфире «Беларусь-1» в пасхальную ночь можно будет наблюдать за службой в Минском Свято-Духовом кафедральноом соборе. Присоединяется к праздничному телемарафону и команда СТВ. Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций Этой ночью на нашем канале смотрите прямую трансляцию из Жировичского монастыря. Сейчас там вовсю идут приготовления.

Галина Буро, корреспондент:

Действительно, Свято-Успенский Жировичский монастырь – это жемчужина белорусского православия. Сюда приезжают тысячи паломников со всего мира. И именно здесь находится всем известная чудотворная икона Жировичской Божией Матери, которая входит в сотню самых почитаемых православных образов мира. Мы сейчас находимся в центральном Успенском соборе. Именно к нему весь день идут верующие, чтобы освятить пасхальную трапезу. Правда, в этом году эпидситуация внесла некотрые коррективы в традиции Великой субботы.

Освящение праздничных корзин в этот раз на улице. Во внутреннем дворике монастыря выставили столы, к которым верующие подходят, соблюдая дистанцию. Многие прихожане в масках. Митрополит Павел: «Храните дистанцию, блюдитесь, потому что может произойти непредвиденное» Неизменно одно: в корзинах обязательно крашенки, которые напоминают библейскую притчу о том, как яйцо в руках Марии Магдалены стало красным. И куличи как символ Воскресения и Небесного царства.

Очень важный праздник, и мы не могли не прийти сюда, чтобы освятить. Постараемся ночью тоже быть на службе. Очень важный праздник.

Поздравляю всех с Пасхой! И чтобы люди никогда не болели, дети и взрослые.

В храм пришли, потому что православные, верим в Бога. Ну и принесли все, что можно – хлебушек, соль, пирог – что самое главное на этот праздник нужно. О подготовке к празднованию Воскресения Христова мы решили поговорить со студентом третьего курса Минской духовной семинарии Евгением Жуком.

Галина Буро:

Сегодня люди приносят в храм пасхальные яства, пасхальные корзины. Но, наверное, не только в этом заключается праздник. Какая еще подготовка должна быть?

Евгений Жук, студент Минской духовной семинарии:

Церковь готовилась к тому, чтобы вновь пережить это эпохальное событие всей человеческой истории, коим является Воскресение Христово. Длился Великий пост, мы переживали Страстную седмицу, мы сострадали Христу на богослужениях этой седмицы. Подготовка к празднику Пасхи предполагает в первую очередь самоанализ. Анализ своей жизни: посмотреть, что не так, определить, в чем я не прав. Галина Буро:

И еще такой вопрос: церковь сейчас все-таки не рекомендует верующим идти в храм. Почему так? Казалось бы, церковь – это то место, где благодатно и есть какая-то защита от вирусов.