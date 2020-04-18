Прямой эфир

Семья из Витебска на самоизоляции: как только у сына появились признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались

18 апреля 2020 19:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Медики и правоохранители проверяют белорусов, находящихся на самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья из Витебска на самоизоляции: как только у сына появились признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались-1

– Сейчас покажутся в окошко две мамы.
– Ну, покажитесь в окошко.

Главврач Витебской инфекционки о нарушении самоизоляции: таким поведением просто растаптываем инфекцию и увеличиваем риски

Семья из Витебска на самоизоляции: как только у сына появились признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались-4

Шестеро взрослых и двое детей. Для семьи Михайловских это четвертый день официальной самоизоляции. Впрочем, общение с внешним миром отрезали еще раньше, когда заболел взрослый сын.

Минздрав: 701 нарушение мер самоизоляции было выявлено, штраф до 30 базовых

Семья из Витебска на самоизоляции: как только у сына появились признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались-7

Светлана Михайловская, жительница Витебска:
Как только у него были признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались. Как бы понимали. Он сразу пошел, сдал анализ. И, когда у меня температура поднялась (просто ОРВИ), вызвали врача. То есть мы сразу изолировались максимально все.

Семья из Витебска на самоизоляции: как только у сына появились признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались-10

# Коронавирус # общество # Светлана Михайловская # Анастасия Бут # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»
18 апреля 2020 18:43

«Пасха – это образ жизни христианина, и вполне возможно её встретить в малой церкви, в своей семье»

Восемь камер и огромное количество света: как СТВ будет транслировать пасхальное богослужение в Жировичском монастыре
18 апреля 2020 18:40

Восемь камер и огромное количество света: как СТВ будет транслировать пасхальное богослужение в Жировичском монастыре

Как посадить и размножить георгины? Пошаговая инструкция от опытного садовода
18 апреля 2020 17:28

Как посадить и размножить георгины? Пошаговая инструкция от опытного садовода