Семья из Витебска на самоизоляции: как только у сына появились признаки заболевания, мы быстренько все сориентировались

Новости Беларуси. Медики и правоохранители проверяют белорусов, находящихся на самоизоляции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Сейчас покажутся в окошко две мамы.

– Ну, покажитесь в окошко. Главврач Витебской инфекционки о нарушении самоизоляции: таким поведением просто растаптываем инфекцию и увеличиваем риски

Шестеро взрослых и двое детей. Для семьи Михайловских это четвертый день официальной самоизоляции. Впрочем, общение с внешним миром отрезали еще раньше, когда заболел взрослый сын. Минздрав: 701 нарушение мер самоизоляции было выявлено, штраф до 30 базовых