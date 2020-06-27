27 июня. Статистика Минздрава по коронавирусу в Беларуси

Новости Беларуси. К 27 июня в Беларуси вылечились от коронавируса и отпущены из учреждений здравоохранения 44 126 пациентов.

Как информирует Минздрав на своём Telegram-канале, в республике у 61 095 человек зарегистрирован COVID-19. На территории страны скончались 377 пациентов с хроническими заболеваниями, которые отягощались коронавирусом.

Всего в Беларуси проведены 959 880 тестов на COVID-19.