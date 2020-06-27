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27 июня. Статистика Минздрава по коронавирусу в Беларуси

27 июня 2020 11:41
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Новости Беларуси. К 27 июня в Беларуси вылечились от коронавируса и отпущены из учреждений здравоохранения 44 126 пациентов.

Как информирует Минздрав на своём Telegram-канале, в республике у 61 095 человек зарегистрирован COVID-19. На территории страны скончались 377 пациентов с хроническими заболеваниями, которые отягощались коронавирусом.

Всего в Беларуси проведены 959 880 тестов на COVID-19.

В настоящее время ВОЗ оценивает эффективность лекарств в борьбе с инфекцией. Для клинических испытаний рекомендованы 4-5 препаратов (здесь подробности).

# Коронавирус

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