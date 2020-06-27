Новый от Белпочты и возобновление работы «Юбилейного». Какие детские лагеря появились в Беларуси

В программе «Большой город» спросили начальника Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, какое количество детей отправились на отдых в оздоровительные лагеря в 2020 году и появились ли новые такие учреждения в Беларуси.
Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Когда еще в январе мы начали получать плановые объемы в летнюю оздоровительную кампанию 2020 года, я был настолько воодушевлен, что это будет, наверное, самая лучшая летняя оздоровительная кампания за последние годы. Только 8 оздоровительных лагерей Минска изъявили работать в 5 смен. Как видите, жизнь вносит свои коррективы. Поэтому нам пришлось уже открывать не 5 смен и даже не с конца мая, как мы некоторые планировали.
Конкретно – у нас 21 оздоровительный лагерь открылся 15 июня, 4 оздоровительных лагеря 16-го. В общей сложности мы открыли уже 25 оздоровительных лагерей. Конечно, объем плановый уменьшится. Но я отмечу, я очень доволен, что мы в этом году запустили два оздоровительных лагеря. ОЛ «Дружба», собственником которого является Белпочта. Проводя аттестацию базы отдыха, я просто предложил руководителю Белпочты – а давайте, может, попробуем оздоровить детей на вашей прекрасной базе, где есть и спортивные площадки, где есть бассейн. И я нашел отклик. И 15 июня мы открыли первую смену – 100 детей заехали в этот лагерь.
Плюс ко всему мы возобновили работу в лагере «Юбилейный». К сожалению, предыдущий собственник не смог по финансовым проблемам дальше вести этот лагерь, чтобы он функционировал. И я очень благодарен нашему «Минскзеленстрою», который нашел возможности и силы взять этот лагерь под крыло. И мы открыли этот лагерь. Чем отличается этот лагерь от других? Там отдыхают детки от 2 до 5 лет, которые в интернате находятся.