Новый от Белпочты и возобновление работы «Юбилейного». Какие детские лагеря появились в Беларуси

Валерий Нафранович, н ачальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения: Когда еще в январе мы начали получать плановые объемы в летнюю оздоровительную кампанию 2020 года, я был настолько воодушевлен, что это будет, наверное, самая лучшая летняя оздоровительная кампания за последние годы. Только 8 оздоровительных лагерей Минска изъявили работать в 5 смен. Как видите, жизнь вносит свои коррективы. Поэтому нам пришлось уже открывать не 5 смен и даже не с конца мая, как мы некоторые планировали.

В программе «Большой город» спросили н ачальника Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, какое количество детей отправились на отдых в оздоровительные лагеря в 2020 году и появились ли новые такие учреждения в Беларуси.

Конкретно – у нас 21 оздоровительный лагерь открылся 15 июня, 4 оздоровительных лагеря 16-го. В общей сложности мы открыли уже 25 оздоровительных лагерей. Конечно, объем плановый уменьшится. Но я отмечу, я очень доволен, что мы в этом году запустили два оздоровительных лагеря. ОЛ «Дружба», собственником которого является Белпочта. Проводя аттестацию базы отдыха, я просто предложил руководителю Белпочты – а давайте, может, попробуем оздоровить детей на вашей прекрасной базе, где есть и спортивные площадки, где есть бассейн. И я нашел отклик. И 15 июня мы открыли первую смену – 100 детей заехали в этот лагерь.