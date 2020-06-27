Военная элита страны. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба

Новости Беларуси. Военная элита государства. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это основное подразделение Военной академии нашей страны, где готовят профессионалов военного дела. Факультет дает фундаментальные знания в области национальной безопасности, военной стратегии, геополитики, оперативного искусства.

В ближайшее время офицеры займут свое место в строю. Им предстоит осваивать все новое, чем располагает современная белорусская армия.

Сергей Зайцев, начальник факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

За время обучения они изучили более 30 дисциплин, успешно сдали магистерские диссертации. Основу изучаемых дисциплин составляют национальная безопасность, военная стратегия, оперативное искусство, тактика военно-государственного управления. В ближайшее время они пополнят ряды органов военного управления, объединений, соединений воинских частей и применят знания, которые получили на факультете, на практике.