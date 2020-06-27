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Военная элита страны. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба

27 июня 2020 11:40
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Новости Беларуси. Военная элита государства. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это основное подразделение Военной академии нашей страны, где готовят профессионалов военного дела.

Факультет дает фундаментальные знания в области национальной безопасности, военной стратегии, геополитики, оперативного искусства.

Военная элита страны. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба-1

Военная элита страны. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба-3

Военная элита страны. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба-5

В ближайшее время офицеры займут свое место в строю. Им предстоит осваивать все новое, чем располагает современная белорусская армия.

Военная элита страны. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба-8

Сергей Зайцев, начальник факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
За время обучения они изучили более 30 дисциплин, успешно сдали магистерские диссертации. Основу изучаемых дисциплин составляют национальная безопасность, военная стратегия, оперативное искусство, тактика военно-государственного управления.

В ближайшее время они пополнят ряды органов военного управления, объединений, соединений воинских частей и применят знания, которые получили на факультете, на практике.

Военная элита страны. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба-11

Военная элита страны. Более 120 белорусских офицеров получили дипломы об окончании факультета Генштаба-13

Добавим, обучение на факультете прошли специалисты не только Вооруженных Сил, но и внутренних войск МВД, а также Госпогранкомитета.

# Армия Беларуси # общество # Сергей Зайцев # Фотофакт

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