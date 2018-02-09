Главный принцип Декрета № 1 – индивидуальный подход к каждому человеку. Как новый документ поможет безработным?

Новости Беларуси. Как будет на практике реализовываться Декрет № 1? Этот и другие вопросы обсуждали в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Декрет № 1 уже не раз называли абсолютно новым документом. В основе – полная занятость населения и социальная справедливость. Отвечать за реализацию документа будет местная власть. При этом к каждому человеку – индивидуальный подход. Среди вариантов решения – подходящая вакансия, переобучение или помощь в организации собственного дела. Согласно Декрету, занятость теперь главный индикатор работы чиновников. В стороне не останутся и налоговые органы.

Светлана Шевченко, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:

Вместе с комиссиями, которые будут созданы на местах, будет проводиться работа по разъяснению налогового законодательства, по обучению занятию предпринимательской деятельностью. На сегодняшний день созданы довольно благоприятные условия для самозанятости.