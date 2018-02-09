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Главный принцип Декрета № 1 – индивидуальный подход к каждому человеку. Как новый документ поможет безработным?

09 февраля 2018 07:08
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Новости Беларуси. Как будет на практике реализовываться Декрет № 1? Этот и другие вопросы обсуждали в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный принцип Декрета № 1 – индивидуальный подход к каждому человеку. Как новый документ поможет безработным?-1

Декрет № 1 уже не раз называли абсолютно новым документом. В основе – полная занятость населения и социальная справедливость. Отвечать за реализацию документа будет местная власть. При этом к каждому человеку – индивидуальный подход. Среди вариантов решения – подходящая вакансия, переобучение или помощь в организации собственного дела.

Согласно Декрету, занятость теперь главный индикатор работы чиновников. В стороне не останутся и налоговые органы.

Главный принцип Декрета № 1 – индивидуальный подход к каждому человеку. Как новый документ поможет безработным?-4

Светлана Шевченко, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:
Вместе с комиссиями, которые будут созданы на местах, будет проводиться работа по разъяснению налогового законодательства, по обучению занятию предпринимательской деятельностью.

На сегодняшний день созданы довольно благоприятные условия для самозанятости.

Главный принцип Декрета № 1 – индивидуальный подход к каждому человеку. Как новый документ поможет безработным?-7

Тамара Красовская, председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
В этом Декрете, самое главное, заложен принцип – индивидуальный подход к каждому человеку, к его семье, к его ситуации. Именно эта комиссия будет координировать всю работу и определять: эта жизненная ситуация, в которой оказался человек, позволяла ему не работать, или человек сам не хочет работать.

Напомним, Декрет № 1 начнет действовать с 1 января 2019 года. Тогда же не занятые в экономике граждане будут в полной мере возмещать стоимость субсидируемых государством услуг. Категории безработных граждан, а также перечень этих услуг правительство сформирует в ближайшее время.

# общество # Работа в Беларуси # Фотофакт # Тамара Красовская # Светлана Шевченко

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